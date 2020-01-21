Söğüt-Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika

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Söğüt-Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı
6 saat önce
Bilecik'in bazı ilçelerinde yoğun yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkilerken, Söğüt-Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
Bilecik'in bazı ilçelerinde yoğun yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkilerken, Söğüt- Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı.
Bilecik'in Söğüt ilçe otogarından içindeki yolcuları ile Eskişehir'e hareket eden yolcu minibüsü, Yeşilyurt mevkinde yoğun kar yağışı yüzünden yolda kaldı. Yolda kalan minibüs ve diğer araçların yardımına Bilecik İl Özel İdaresine ait ekipler koştu. Greyder yardımı açılan yol sonrası trafik normale dönerken, ekipler bu gölgedeki çalışmaları yoğunlaştırdılar. - BİLECİK
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