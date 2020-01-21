Söğüt-Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Söğüt-Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Söğüt-Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı

6 saat önce

Bilecik'in bazı ilçelerinde yoğun yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkilerken, Söğüt-Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı.

Söğüt-Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı, System.String[]

Bilecik'in bazı ilçelerinde yoğun yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkilerken, Söğüt- Eskişehir karayolu ulaşıma kapandı.


Bilecik'in Söğüt ilçe otogarından içindeki yolcuları ile Eskişehir'e hareket eden yolcu minibüsü, Yeşilyurt mevkinde yoğun kar yağışı yüzünden yolda kaldı. Yolda kalan minibüs ve diğer araçların yardımına Bilecik İl Özel İdaresine ait ekipler koştu. Greyder yardımı açılan yol sonrası trafik normale dönerken, ekipler bu gölgedeki çalışmaları yoğunlaştırdılar. - BİLECİK

Eskişehir, Bilecik, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
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