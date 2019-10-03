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Söğüt esnafı rahat bir nefes aldı

31 dakika önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde esnafın kaldırımı kullanmasıyla ilgili AK Parti'li meclis üyelerinin verdiği önerge, İYİ Parti'nin desteğiyle kabul edildi.

Söğüt esnafı rahat bir nefes aldı, System.String[]

Bilecik'in Söğüt ilçesinde esnafın kaldırımı kullanmasıyla ilgili AK Parti'li meclis üyelerinin verdiği önerge, İYİ Parti'nin desteğiyle kabul edildi.


Bilecik'in Söğüt ilçesinde İstiklal ve Cemal Küflü caddelerindeki esnafın kaldırıma 90 ile 100 santimetre arasında masa, sandalye ve benzeri eşyalar koymasına izin veriliyordu. Diğer caddelerdeki esnaf da bu uygulamaya uyunca geçtiğimiz günlerde Söğüt Belediyesi tarafından kaldırımı işgal eden esnaflar uyarıldı ve malzemeleri toplatıldı. Söğüt Belediyesi Ekim ayı belediye meclis toplantısında AK Parti'li 3 belediye meclis üyesi, 'İstiklal ve Cemal Küflü Caddeleri üzerinde bulunan esnafımız yaklaşık 90 ile 100 santimetre kaldırımı kullanmakta. Diğer caddelerde bulunan esnafımız kaldırımları kullanamamaktadır. Dolayısıyla esnaf arasında çifte standart uygulandığı düşünmekteyiz. Bu çifte standarttın kaldırılması amacıyla uygun caddelere 90 ile 100 santimetre civarında kullanım izninin verilmesinin adaletin sağlayacağı inancındayız' ifadelerinin yer aldığı bir önerge sundu. Önerge meclis gündemine alınırken, AK Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 4 belediye meclis üyesinin kabul oyuna karşılık 4 MHP'li meclis üyesi ile MHP'li Belediye Başkanı İsmet Sever 'ret' oyu verdi. Önerge, oy çokluğu kabul edildi.


Öte yandan, MHP'li belediye başkanının kararı uygulamaya sokmayacağı iddia edilirken, İstiklal ve Cemal Küflü caddeleri haricindeki esnaf temsilcilerinin Söğüt Kaymakamının ardından Bilecik Valisi ile görüşecekleri öğrenildi.


Söğüt'te 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti ile MHP Cumhur İttifakı yaparken, CHP ile İYİ Parti Millet İttifakı yapmıştı. Seçimi Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı kazanmıştı. - BİLECİK

İYİ Parti, AK Parti, Bilecik, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:16 Kaynak: İHA
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