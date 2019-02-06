Son Dakika Haberleri: Söğüt, "Hakkaniyet Çizgisinden Ayrılmayacağız"

Söğüt, "Hakkaniyet Çizgisinden Ayrılmayacağız"

1 saat önce

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Genel Merkez tarafından açıklanan yeni dönem taahhütlerinde de yer aldığı gibi Körfez'i yönetirken hakkaniyet çizgisinden ayrılmayacaklarını belirtti

Söğüt,

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk ve ilçe yöneticileri ile birlikte ziyaret etti. Dernek Başkanı Ahmet Çınar, ziyaret dolayısıyla Başkan Adayı Şener Söğüt'e teşekkür ederken, "Sizleri ağırlamak gerçekten güzel. Nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

SİZLERİN FİKİRLERİ ÖNEMLİ

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt de Amasyalılara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, "Genel merkezimiz 11 maddelik seçim taahhütnamesini açıkladı. Bizler de bu 11 maddenin ışığında seçim beyannamemizi hazırlıyoruz. Beyannameyi hazırlarken sizlerin fikir ve önerileri bizler için önemli. Projelere 'ortak akıl' anlayışıyla yön vereceğiz" dedi.

ŞEFFAF ŞEKİLDE HAZIRLAYACAĞIZ

"Şehir planları konusunda, uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz" diyen Şener Söğüt, "Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini, milletimizin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir şekilde uygulamaya geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:54 Kaynak: Bültenler

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