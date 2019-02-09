Söğüt, "İnsana Hizmet Üreten Belediyecilik Yapacağız"

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Söğüt, bu kapsamda son olarak Hacı Osman Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, ev ziyaretlerinde bulundu. AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener SÖğüt'e İlçe Başkanı Ramazan Tuna, meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri de eşlik etti.

KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLACAĞIZ

İlçede hayata geçirecekleri projeler hakkında ziyaretlerde bilgiler aktaran Söğüt, Gönül belediyeciliği vurgusu yaparak sosyal belediyeciliğe de önem vereceklerinin altını çizerek, "Sosyal belediyecilik anlayışımızı, tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimize hizmet verecek şekilde genişleteceğiz. Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakmayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız.