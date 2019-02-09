Söğüt, "Kadınlarımıza Pozitif Ayrımcılık Yapacağız"

AK Parti Körfez İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen mahalle buluşmaları kapsamında Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Yukarı Hereke ve Yarımca Kültür Merkezi'nde düzenlenen iki farklı program ile kadınlarla bir araya geldi. Toplantılara; AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ve çok sayıda kadın katıldı.

KADINLARIMIZA DEĞER KATTIK

İlk toplantı Yukarı Herekeli kadınlarla Yukarı Hereke Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Daha sonra Yarımca Kültür Merkezi'nde Yarımca bölgesinde oturan kadınlarla bir araya gelindi ve hem onlarım talep ve önerileri alındı hem de projeler hakkında bilgiler aktarıldı. İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, 2002 yılında 24 olan parlamentodaki kadın sayısının 2018 seçimlerinde ise 78'e yükseldiğini belirterek, AK Parti döneminde kadınlar hem siyasette hem de sosyal yaşamda verilen değeri aktardı.

AK PARTİ İLE İLKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Siyasetten bürokrasiye, kültürel ve sanatsal hayattan sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda kadının katılımını ve rolünü güçlendirdik" diyen Yılmaz, "2023'e doğru uzanırken kadınların karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini daha da artacaktır. Kadınların tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geçmişten gelen dezavantajlı konumlarını avantaja çeviren birçok düzenlemeyi ilk kez AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZSİNİZ

"Kadınlarımız hayatımızın her noktasında biz erkeklerin en büyük destekçisi ve yardımcılarıdır" diyen AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, "Siyasette de özellikle partimiz açısından kadınlarımızın mücadelelerini hep takdir ettik. Bugünde kadınlarımızın yaşadığımız seçim sürecinde bizlerin en büyük destekçisi olduğunu biliyoruz. Sizlerle birlikte başarılı bir seçim süreci yaşayıp neticesinde zaferle çıkacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

TEK AYRILCILIĞIMIZ SİZ VE ÇOCUKLARIMIZA

AK Parti kuruluşundan bugüne kadar Türk siyasetinde hiçbir partiye nasip olmayan büyük zaferlere imza attığını ifade eden Söğüt, "Tek ayrımcılığı kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik pozitif ayrımcılıkla yapacağız" dedi. 1 Nisan'dan sonra yapılacak projeler hakkında da kadınlara bilgiler aktaran Şener Söğüt, daha sonra kadınlardan gelen talep ve önerileri dinledi ve bunları tek tek not aldı.