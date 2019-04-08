Son Dakika Haberleri: Söğüt, "Kenti Birlikte Yöneteceğiz"

Söğüt, "Kenti Birlikte Yöneteceğiz"

5 dakika önce

Cumhur İttifakı Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Yarımca Sahil Kasabam Restaurant'ta biraya geldiği vatandaşlara, "Kol kola gireceğiz, projeleri birlikte hayata geçireceğiz" dedi

Söğüt,

Cumhur İttifakı Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti Körfez Belediye Meclis Üyesi Adayı Özcan Atalay'ın organize ettiği program kapsamında Yarımca Sahil Kasabam Restaurant'ta vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımın olduğu toplantıya; AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve ilçe yöneticileri de katıldı. Ev sahibi Özcan Atalay'ın konuşması sonrası söz alan İlçe Başkanı Ramazan Tuna, "Bu gönül birlikteliğimiz 31 Mart seçim zaferimiz ile taçlanacaktır" dedi.

OMUZ OMUZA VERECEĞİZ

Körfez'i ortak akılla yöneteceklerini söyleyen Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt "El ele, omuz omuza vereceğiz. Geleceğin mutlu Körfez'ini birlikte inşa edeceğiz. Elbirliğiyle, yılmadan, aşkla çalışacağız" dedi. Millet bahçeleri, millet kıraathaneleri, Körfez Seyir Terası gibi seçim beyannamesinde yer alan projelerini anlatan Söğüt, "Kılavuz Gençlik Merkezleri oluşturacağız, Bilgi evleri, yeni mesire alanları, insana dokunan projeler yapacağız Körfez'den başlayarak Cengiz Topel Havaalanına ulaşacak metro hattının uygulama projeleri tamamlanacak yani Körfez'e metro getireceğiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:32 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı CHP'li Vekil, İstanbul'daki Son Rakamları Paylaştı MHP'li Vekilden, "AK Parti İstanbul'da Neden Kaybetti?" Sorusuna Çarpıcı Yanıt Mansur Yavaş'ın Mazbatasını Ne Zaman Alacağı Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 09:37:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söğüt, "Kenti Birlikte Yöneteceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]