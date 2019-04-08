Söğüt, "Kenti Birlikte Yöneteceğiz"

Cumhur İttifakı Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti Körfez Belediye Meclis Üyesi Adayı Özcan Atalay'ın organize ettiği program kapsamında Yarımca Sahil Kasabam Restaurant'ta vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımın olduğu toplantıya; AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve ilçe yöneticileri de katıldı. Ev sahibi Özcan Atalay'ın konuşması sonrası söz alan İlçe Başkanı Ramazan Tuna, "Bu gönül birlikteliğimiz 31 Mart seçim zaferimiz ile taçlanacaktır" dedi.

OMUZ OMUZA VERECEĞİZ

Körfez'i ortak akılla yöneteceklerini söyleyen Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt "El ele, omuz omuza vereceğiz. Geleceğin mutlu Körfez'ini birlikte inşa edeceğiz. Elbirliğiyle, yılmadan, aşkla çalışacağız" dedi. Millet bahçeleri, millet kıraathaneleri, Körfez Seyir Terası gibi seçim beyannamesinde yer alan projelerini anlatan Söğüt, "Kılavuz Gençlik Merkezleri oluşturacağız, Bilgi evleri, yeni mesire alanları, insana dokunan projeler yapacağız Körfez'den başlayarak Cengiz Topel Havaalanına ulaşacak metro hattının uygulama projeleri tamamlanacak yani Körfez'e metro getireceğiz" diye konuştu.