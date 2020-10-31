Söğüt, Kocaelispor idmanını ziyaret etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Brunga Tesisleri'nde Kocaelisporlu futbolcular ve teknik heyeti ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaelispor'un Körfez Brunga Tesisleri'ndeki idmanını ziyaret etti. Başkan Söğüt ile birlikte ziyarete, Başkan yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Birliği Başkanı Tarık Gürgen ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Kocaelisporlu yöneticilerin de bulunduğu ziyarette ilk olarak Teknik Direktör Erhan Altın'a başarılar dileyen Başkan Söğüt, daha sonra futbolcularla sohbet etti. Kent olarak Kocaelispor'un arkasında olduklarını ve hak ettiği Süper Lig'e doğru giden yolda her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Söğüt, "Kocaelispor bu kentin en önemli markalarından biridir. Bizler de her zaman yanınızdayız. Gerek tesis imkanları gerekse manevi olarak sizlerin yanınızda olduk, olmayı da sürdüreceğiz" dedi.

Teknik Direktör Erhan Altın da ziyaret dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Kocaelispor gerçekten önemli bir değerdir. Sizlerin desteği bizleri mutlu ediyor. Hedefimiz tek, şampiyonluk. Bu yolda da sizlerin yanımızda olduğunu görmek bizleri daha da motive ediyor" diye konuştu. Başkan Söğüt daha sonra futbolculara baklava ikramında bulundu ve başarılar diledi. - KOCAELİ