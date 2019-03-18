Söğüt, "Körfez'e Modern Bir Terminal Kazandıracağız"
1 saat önce
Cumhur İttifakı AK Parti Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, Gümüşhane Tekke Beldesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne konuk oldu, projelerini aktardı.
Cumhur İttifakı AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan programla kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Söğüt, bu kapsamda son olarak Gümüşhane Tekke Beldesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Gürsoy Alkan ve üyeler tarafından oldukça samimi bir şekilde karşılanan Söğüt, projeler hakkında da bilgiler aktardı.
MERKEZE İNSANI KOYDUK
Samimi ve sıcak karşılamadan dolayı teşekkür eden Şener Söğüt, "Adaylığımızın açıklanması ile birlikte gerek vatandaşlarımız gerekse STK'lar ile sürekli bir araya geldik, taleplerini dinledik. Bu doğrultuda da seçim beyannamemizi hazırladık. Tüm projelerimizin merkezine insanı koyduk. Gönül belediyeciliği yapacağız derken bunun lafla olmadığını da göstermiş olduk" dedi.
BÜYÜK BİR EKSİKLİKTİ
Karayolları sahası içindeki alana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte otogar projesini hayata geçireceklerini belirten Söğüt, "Körfez'in en büyük eksikliklerinden biri kuşkusuz otobüs terminalinin olmayışıydı. Bu konuda modern bir terminali Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı. Söğüt, dernek üyelerinden gelen soruları da cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:52 Kaynak: Bültenler
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