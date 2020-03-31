Söğüt MYO'da devir teslim töreni - Son Dakika

Söğüt MYO'da devir teslim töreni
11 dakika önce
Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik'in Söğüt ilçesinde eğitim veren Söğüt Meslek Yüksek Okulu (MYO) devir teslim törenine katıldıRektör Prof. Dr. Beydemir, Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin'in devir teslim törenine katıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik'in Söğüt ilçesinde eğitim veren Söğüt Meslek Yüksek Okulu (MYO) devir teslim törenine katıldı
Rektör Prof. Dr. Beydemir, Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin'in devir teslim törenine katıldı. MYO Müdürlüğü görevini devreden Doç. Dr. Cenk Karakurt'a çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Rektör Beydemir, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin'e yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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