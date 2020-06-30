Söğüt 'Oba Kent Projesi' ile film platosuna dönecek - Son Dakika

Söğüt 'Oba Kent Projesi' ile film platosuna dönecek

Üç kıtaya altı asır hak, adalet ve hoşgörü dağıtan cihan imparatorluğunun tohumlarının atıldığı Söğüt'te, bundan 700 yıl önceki tarihi misyonuna uygun olarak Bilecik Valiliğinin teşebbüsleri ile "Oba Kent Projesi"nin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Üç kıtaya altı asır hak, adalet ve hoşgörü dağıtan cihan imparatorluğunun tohumlarının atıldığı Söğüt'te, bundan 700 yıl önceki tarihi misyonuna uygun olarak Bilecik Valiliğinin teşebbüsleri ile "Oba Kent Projesi"nin hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Unutulan Osmanlı sporları


Projenin içerisinde unutulmaya yüz tutan atçılık, oklu atçılık, okçuluk, matrak gibi Osmanlı oyunlarının yanı sıra konferans salonu, hediyelik eşya satış noktaları, amfi tiyatro alanları, hobi bahçeleri, müze, dizi platosu ve birçok alan bulunacak.


İlçe girişinde düz bir ovada yapılacak Oba Kent Projesi'nin, yapısal planı olarak Osman Gazi'nin rüyasına konu olan, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin adını taşıyan üniversitesi tarafından Ulu Çınarı simgelediği kaydedildi.


Yaklaşık dört yüz çadırı simgeleyen kırk adet kıl çadır konaklama alanında, gelen ziyaretçilere, o tarihi dokunun yeniden yaşatılması hedefleniyor.


Osmanlı'nın kuruluş yeri olan Söğüt'te o dönemi yansıtabilmek adına yola çıktıklarını anlatan Bilecik Valisi Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi döneme tanıklık eden bu toprakların her karışında, o izleri biraz daha görsel hale getirme arzusuyla yürüttükleri bir dizi çalışmalar bulunduğunu belirtti.


Gençlerin ilgi göstermesi önem arz ediyor


Şentürk, bunlardan birinin de Söğüt'e bir oba kurma projesi olduğunu vurgulayarak, "Burada düşüncemiz, ülkemizin her noktasından başta gençlerimiz olmak üzere buraya gelen herkesin tarihe tanıklık eden bu topraklarda yaşayarak, tarihlerini bizatihi yerinde öğrenmelerini sağlamaktır." ifadesini kullandı.


O döneme ilişkin bir ortam oluşturmak istediklerini aktaran Şentürk, şunları kaydetti: "Gelen insanların, o dönemi, o anı yaşayabilecekleri bir oba teşkil edebilmek ve bunun altyapısını oluşturmak gayreti içerisindeyiz. Bunu yaparken de Söğüt'ü, Osmanlı'nın ilk başkenti olan kenti, tüm dünyaya aktaracak donanıma kavuşturmamız gerekiyor. Geçmişle bugünü ve geleceği bütünleştirecek şekilde bir kısım görsel unsurlarla da destekleyerek, sadece teorik bilgilerle değil, pratik bilgilerle de bunu oluşturmak istiyoruz."


Obanın, "Yaşayan ünite" şeklinde tasarlandığını, Osmanlı'ya özgü her spor ve kılıç-kalkan ve diğer sosyal aktivitelerin de yaşatılacağını vurgulayan Şentürk, proje sayesinde bölgeye ekonomik anlamda hareketlilik gelmesini beklediklerini belirtti.


Konaklamalı bir alan arzuladıklarını kaydeden Vali Şentürk, genel ve yerel yönetimin koordinesinde projenin sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Bilecik, Söğüt, Oba, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:04 

Son Dakika Magazin Söğüt 'Oba Kent Projesi' ile film platosuna dönecek - Son Dakika Magazin
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