Söğüt'te 10 bin 400 sertifikalı ceviz fidanı dağıtıldı

Bilecik Valiliğince hazırlanıp, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında ilk fidan teslim programı Bilecik'in Söğüt ilçesinde 10 bin 410 sertifikalı ceviz fidanı dağıtılarak gerçekleştirildi.



Ceviz fidanı dağıtım törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve çiftçiler katıldı.



"Köylerimizde nüfus maalesef yaşlanıyor"



Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, köylerde nüfusun yaşlandığını ifade ederek, "İlimiz için bir organize sanayi bölgesi boyutunda gelir getirici olduğuna inandığımız yaklaşık bin 700 ailemize hitap eden yüzde 50'si İl Özel idaresi, yüzde 50'si vatandaş katkısıyla kapsamlı bir projemiz oldu. Köylerimizde nüfus maalesef yaşlanıyor. Biz köyünden çevre illere göçmüş genç vatandaşların bir ayağını köylerine bağlayalım istedik. Köyündeki ceviz bahçesi bahanesiyle hafta sonları köyüne gelsin. Bu yönüyle köye geri dönüşü sağlayalım istedik. Bakımı nispeten diğer tarımsal faaliyetlere göre kolay olan, ömrü uzun, verimi ve karlılık düzeyi yüksek, ceviz türü olarak da bölgemize en uygun ceviz türüyle vatandaşlarımız yüksek bir gelir elde etsin istedik. Meyve veren bir fidan 3 yıl bakımı yapılırsa hayırsız bir evlattan daha hayırlıdır. Peygamberimiz 'son nefesini verecek olsanız bile, elinizde bir fidanınız olsa onu toprakla buluşturun' diyor. İnsanlar yemezse kuşlar yer. Dikelim bakımlarını yapalım. 170 bin cevizin gelecek yıllardaki getirisi bir Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) getireceği gelirden aşağı değil. Hem gelirimiz olur, hem de ilimiz ceviz üretiminde daha ön plana çıkmış olur" diye konuştu.



Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın proje hakkında bilgi vermesinin protokol üyeleri tarafından 98 çiftçiye sertifikalı ceviz fidanları dağıtıldı. - BİLECİK