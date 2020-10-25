Söğüt'te anız yangını - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Küre köyü Cakabayırı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

Bölgeden yükselen yoğun dumanı fark eden Köy Muhtarı İbrahim Göğercin ve vatandaşlar, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yangın tankeri ile müdahale etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve su tankeri ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yaklaşık 15 dönümlük arazide zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.