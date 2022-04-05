Söğüt'te ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Söğüt'te ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldı

05.04.2022 12:47
Söğüt'te ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ayçiçeği yağı ihtiyacının karşılanması ve çiftçilerin ekim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ayçiçeği yağı ihtiyacının karşılanması ve çiftçilerin ekim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen dağıtım töreninde, 74 çiftçiye ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla yüzde 50 hibeli olarak 145 paket ayçiçeği tohumu ile Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında 25 paket silajlık mısır tohumunun çiftçilere teslim edildiği kaydedildi.

Törene Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Kaymakam Refiki Zübeyir Yıldırım, Belediye Başkanı İsmet Sever, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile ilgililerin katıldığı ifade edildi.

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Hisarcık, Bilecik, Söğüt, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söğüt'te ayçiçeği ve mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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