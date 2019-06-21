Son Dakika Haberleri: Söğüt'te bakım ve onarım çalışmaları
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Söğüt'te bakım ve onarım çalışmaları

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede mazgal çalışmaları ve su tamiratı çalışmaları devam ediyor.

Söğüt'te bakım ve onarım çalışmaları, System.String[]
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede mazgal çalışmaları ve su tamiratı çalışmaları devam ediyor.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında bir açıklamada bulunan Başkan Sever, "İlçemizde mazgalların bakımı yapılıyor. Fen işlerine bağlı ekiplerimiz ilçemizdeki mazgalların, temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Fen İşlerine bağlı su arıza ekiplerimiz ise müze binası arkasında Curabey Caddesinde tamirat çalışması gerçekleştirmektedir. Yapılan tüm çalışmalarımız en kısa süre içinde bitecek" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:23 Kaynak: İHA
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