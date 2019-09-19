Son Dakika Haberleri: Söğüt'te Gaziler Günü kutlandı
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Söğüt'te Gaziler Günü kutlandı

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Söğüt'te Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Törene Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tören, Atatürk Anıtı'na Söğüt Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunulmasıyla devam etti. Buradaki program ilçe mezarlığında şehitlerin kabirlerine çiçek bırakılmasının ardından sona erdi. - BİLECİK

19 Eylül Gaziler Günü, Bilecik, Söğüt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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