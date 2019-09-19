Söğüt'te Gaziler Günü kutlandı
1 saat önce
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tören, Atatürk Anıtı'na Söğüt Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunulmasıyla devam etti. Buradaki program ilçe mezarlığında şehitlerin kabirlerine çiçek bırakılmasının ardından sona erdi. - BİLECİK
Polis kılığına girerek amcasının oğlunu kaçıran adam 1 milyon TL fidye istedi Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor Tesettüre giren Gamze Özçelik, özel tasarımlarıyla moda dünyasına adım attı Şarkıcı Fatih Bulut'un menajeri, kurallara aykırı davrandığı için şarkıcıya dava açtı