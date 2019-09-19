Söğüt'te Gaziler Günü kutlandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Törene Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tören, Atatürk Anıtı'na Söğüt Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunulmasıyla devam etti. Buradaki program ilçe mezarlığında şehitlerin kabirlerine çiçek bırakılmasının ardından sona erdi. - BİLECİK