Son Dakika Haberleri: Söğüt'te havuz sezonu açılıyor
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Söğüt'te havuz sezonu açılıyor

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi'ne ait olan yüzme havuzunun sezonu açılıyor.

Söğüt'te havuz sezonu açılıyor, System.String[]
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi'ne ait olan yüzme havuzunun sezonu açılıyor.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz haftalarda hummalı bir çalışma başlatan ekiplerimiz hazırlıklarını tamamladı. 2 yeni motor ile işe başlayan ekiplerimiz tesisatın gerekli bakımları, dış bina bakım ve yalıtımı tamiratlar ve onarımlar sonrası halkımıza en güzel ve sağlıklı bir şekilde hizmet için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Havuzumuzun kantin işletmesi de Söğütspor'a tahsis edilmiş ve kulüp yönetimimiz de kantini halkımız için hazır hale getirmiştir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:11 Kaynak: İHA
İsmet SEVER, Bilecik, Söğüt, Yaşam
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