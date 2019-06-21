Söğüt'te ilaçlama çalışmaları devam ediyor
1 saat önce
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:22 Kaynak: İHA
'in Söğüt
İlçe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Başkan Sever, "İlçemizde ekiplerimiz tarafından ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden cadde, sokak, açıkta bulunan süs havuzlar ve su birikintilerini ilaçlamaya devam ediyor" dedi. - BİLECİK
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı, vatandaşlar topladı
Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor
Kartal'da engelli çocuğa taciz anı kamerada