Son Dakika Haberleri: Söğüt'te ilaçlama çalışmaları devam ediyor
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Söğüt'te ilaçlama çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Söğüt'te ilaçlama çalışmaları devam ediyor, System.String[]
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Başkan Sever, "İlçemizde ekiplerimiz tarafından ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden cadde, sokak, açıkta bulunan süs havuzlar ve su birikintilerini ilaçlamaya devam ediyor" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:22 Kaynak: İHA
ismet sever, bilecik, söğüt, Yaşam
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