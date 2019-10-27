Son Dakika Haberleri: Söğüt'te, İmanlı Vatan Evladı Derneği açılışı
Son Dakika Güncel Söğüt'te, İmanlı Vatan Evladı Derneği açılışı

Söğüt'te, İmanlı Vatan Evladı Derneği açılışı

55 dakika önce

İmanlı Vatan Evladı (İVE) Derneğinin açılış töreni, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapıldı.

Söğüt'te, İmanlı Vatan Evladı Derneği açılışı, System.String[]

İmanlı Vatan Evladı (İVE) Derneğinin açılış töreni, Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapıldı.

Ertuğrul Gazi Türbesi önünde gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Milletvekili Yağcı, "Gerçekten vatan sevgisi imandandır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır." dedi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de derneğin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dernek Başkanı Mustafa Nazilli ise üreten bir hareket olacaklarını belirterek, "Gayemiz, geleceğin güçlü Türkiye'si için yokuşlarda susamaktır. 81 ilde buluşup kucaklaşacağız, geleceğin Türkiye'sine birlikte yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehter konseri, şiirler okunması, temsili olarak açılış kurdelesinin kesilmesi ve dua edilmesiyle sona eren törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye, Bilecik, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:12 Kaynak: AA
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