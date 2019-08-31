Son Dakika Haberleri: Söğüt'te MHP'nin Kadın Kollarında bayrak değişimi
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Söğüt'te MHP'nin Kadın Kollarında bayrak değişimi

2 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nda bayrak değişi yaşandı.

Söğüt'te MHP'nin Kadın Kollarında bayrak değişimi, System.String[]

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nda bayrak değişi yaşandı.


MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay imzalı Söğüt İlçe Başkanlığına gönderilen yazıyla, Söğüt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yapan Ülkü Adlı'nın yerine Elvan Gedik atandı. Bu atama sonrası MHP Söğüt İlçe Başkanı Ali Tekin, eski Kadın Kolları Başkanı'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Yeni Kadın Kolları Başkanımız Elvan Gedik ve ekibine yeni görevinde ve çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.


Elvan Gedik'in listesinde Mine Güneş, Zeliha Tezcan, Özlem Alkan, Adile Tekin, Ezgi Kaynar, Yadigar Eryiğit, Harika Dönmez, Nuray Ay, Yaşar Tarhan, İlknur Tezcan yer aldı.


Öte yandan Elvan Gedik, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in sekreterlik görevinde bulunuyor. - BİLECİK

Söğüt, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:37 Kaynak: İHA
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