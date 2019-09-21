Son Dakika Haberleri: Söğüt'te yeni projeler için yıkım çalışmaları başladı
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Söğüt'te yeni projeler için yıkım çalışmaları başladı

1 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye ekipleri tarafından ilçede yeni yapılacak projeler için yıkım çalışmaları başladı.

Söğüt'te yeni projeler için yıkım çalışmaları başladı, System.String[]

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye ekipleri tarafından ilçede yeni yapılacak projeler için yıkım çalışmaları başladı.


Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, yıkım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Sever, "100. Yıl Kent Meydanı ve Saat Kulesi projesi kapsamında yıkım çalışmaları başlamıştır. En kısa sürede ilçemize iki projeyi yapacağız. Ekiplerimize öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İsmet SEVER, Bilecik, Söğüt, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
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