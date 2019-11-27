Son Dakika Haberleri: Söğüt'te yıkım ertelendi, ekipler Bozburun'a yöneldi
Son Dakika Güncel Söğüt'te yıkım ertelendi, ekipler Bozburun'a yöneldi - Son Dakika

Söğüt'te yıkım ertelendi, ekipler Bozburun'a yöneldi

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bugün için planlanan 4 kaçak yapının yıkımı, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle 2 gün ertelendi.

Söğüt'te yıkım ertelendi, ekipler Bozburun'a yöneldi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bugün için planlanan 4 kaçak yapının yıkımı, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle 2 gün ertelendi. Ekipler, yıkımı kararlaştırılan 1 kaçak yapı için Bozburun Mahallesi'ne hareket etti.


Muğla'da 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ile Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı olan kırsal mahallelerdeki başta otel, apart otel, ev ve çeşitli işletmeler olmak üzere bin 351 imara aykırı yapı için yıkım kararı çıkartıldı. Bu kapsamda Marmaris'te bulunan 585 kaçak yapı için yıkım süreci başlatıldı. İlk etapta kırsal Bozburun, Selimiye ve Söğüt mahallelerindeki 56 yapının yıkılması planlandı. 50 yapı sahibinin 15 gün önce yürütmeyi durdurma kararıyla 30 günlük ek süre almasının ardından, Söğüt'teki 4 ve Bozburu'ndaki 1 yapı olmak üzere 5 binanın yıkımı kararlaştırıldı.


Pazartesi günü planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen 4 yıkım için Söğüt Mahallesi'ne gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın direnişiyle karşılaştı. Jandarma ve zabıta eşliğinde kırsal mahalleye gelen ekipler, yıkımı yapılacak binalarda etüt çalışmalarını tamamladı. Sahanın iş makinelerinin çalışmasına uygun olmaması nedeniyle, yıkım 2 gün sonraya ertelendi.


Söğüt'teki 4 kaçak yapı yıkımının ertelenmesinin ardından, ekipler bugün için yıkımı kararlaştırılan 1 imara aykırı binayı yıkmak için Bozburun Mahallesi'ne hareket etti. - MUĞLA

Bozburun, Muğla, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması
Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:06:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söğüt'te yıkım ertelendi, ekipler Bozburun'a yöneldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]