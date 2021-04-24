Söğüt'te yoğunlaştırılmış dinamik denetim yapıldı - Son Dakika

Söğüt'te yoğunlaştırılmış dinamik denetim yapıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Korona virüs (Covit-19) kısıtlamalar kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetim yapıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Korona virüs (Covit-19) kısıtlamalar kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı Covid-19 tedbirleri kapsamında Söğüt Kaymakamlığı bünyesinde 8 ekip 36 kişiden oluşturulan denetim heyetleri, yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetlerinde bulundu. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların gerekse vatandaşların bilinçlendirilmelerini ve kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla denetimler yapıldı. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşların kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet edilerek, bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. - BİLECİK

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