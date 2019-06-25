Son Dakika Haberleri: Söğüt'te yüzme kursları başladı
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Söğüt'te yüzme kursları başladı

2 saat önce

Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi tarafından yaz okulları kapsamında düzenlenen yüzme kursu başladı.

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Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi tarafından yaz okulları kapsamında düzenlenen yüzme kursu başladı.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaz okulları kapsamında düzenlenen yüzme kurslarımız başladı. Miniklerimiz havuzla tanışırken, az bilen öğrencilerimizde bilgilerini pekiştirdi. Eğlenceli anların yaşandığı kursumuzda miniklerimiz kadar velilerimizde son derece heyecanlıydı" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:01 Kaynak: İHA
İsmet SEVER, Bilecik, Söğüt, Yaşam
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