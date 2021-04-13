SÖĞÜT'TEKİ 3,5 MİLYON ONSLUK ALTIN KAYNAĞI İÇİN İŞ BİRLİĞİ - Son Dakika

SÖĞÜT'TEKİ 3,5 MİLYON ONSLUK ALTIN KAYNAĞI İÇİN İŞ BİRLİĞİ

13.04.2021 12:45

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye ait Söğüt maden sahasındaki 3,5 milyon onsluk altın kaynağının, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Ziraat Bankası ile iş birliği- kredi sözleşmesi imzalandı.

TÜRKİYE Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye ait Söğüt maden sahasındaki 3,5 milyon onsluk altın kaynağının, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Ziraat Bankası ile iş birliği- kredi sözleşmesi imzalandı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Söğüt projesinin hayata geçmesiyle mevcut altın üretimi en az yüzde 15 oranında artırılmış olacak" dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise "Projenin banka-reel sektör iş birliğine güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş., Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında bulunan 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın kaynağını ülke ekonomisine yerli imkanlarla kazandıracak. Bu kapsamda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın katılımıyla Söğüt Altın Madeni Projesi'nin hazırlık safhasına ilişkin iş birliği-kredi sözleşmesi imzalandı.

'ALTIN ÜRETİMİ EN AZ YÜZDE 15 ARTACAK'

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz, maden sahasındaki varlığın, Türk ekonomisi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri açısından ciddi değeri ortaya koyduğuna değinerek, "Ülkemizin 2020 yılı altın ithalatının 288 ton ve üretiminin ise 42 ton olduğu düşünüldüğünde, Söğüt projesinin hayata geçmesiyle mevcut altın üretimi en az yüzde 15 oranında artırılmış olacak. Maden kaynağımız Türkiye'de ve dünyada dikkate değer altın tenörüne sahip. Tespit edilen cevher yatağının hızlı bir şekilde üretime alınması amacıyla 2021 yılı Şubat ayı içinde ÇED süreci başlatıldı. Diğer süreçler devam ediyor. Proje sahasında 'Akbaştepe' ve 'Korudanlık' olarak adlandırılmış iki cevher damarı bulunmakta olup, madenin işletmesinin yüzde 95'lik kısmı yeraltı üretim yönetimi ile yapılacak. Sahada yapılması planlanan cevher işleme tesisinde yıllık ortalama 6-7 ton arasında altın üretimi hedefleniyor" dedi.

'800 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK'

Fahrettin Poyraz, sahada yapılması planlanan yatırımın büyüklüğünün yaklaşık 450 milyon dolar olarak öngörüldüğünü belirterek, "Madenin işletmesini Gübretaş Maden Yatırımları şirketimiz ile yapacağız. Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin gücü, Tarım Kredi'nin desteğiyle bu madeni kendi imkanlarımız, kendi ekiplerimiz, kendi yatırımlarımızla çıkarma kararını verdik. Yatırım tamamlanıp tam kapasite üretime geçildiğinde yaklaşık 800 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. İmzaladığımız kredi sözleşmesi ve iş birliğiyle Ziraat Bankası'ndan Söğüt Altın Madeni Projesi'nin proje finansman safhasından önceki hazırlık dönemine ilişkin kredi sağlanmış olacak. Yapacağımız maden yatırımımız en son teknoloji ile kurulacak olup, ülkemiz ve uluslararası standartlarda çevreye ve insana duyarlı bir işletme olarak faaliyetine devam edecek. Bu finansman ile projeye ait mühendislik ve inşaat çalışmalarına başlayacağız. 2 yıl içinde buradaki madenimizde üretime başlayarak Türk ekonomisine kazandıracağız" diye konuştu.

ÇAKAR: BU TÜR PROJELERDE YER ALMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise Ziraat Bankası'nın ihracat odaklı ve cari dengeye olumlu katkı sağlayacak projelerde selektif bir kredi politikası uyguladığını söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yakın zamanda açıkladığı ekonomik reformlarda sözünü ettiği gibi üretimle istikrarlı bir şekilde bağımsızlığımızı geleceğe taşıyacak bu tür projelerde yer almayı sürdüreceğiz. Altın ithalatının zaman zaman yüksek seyredip, cari dengeye olumsuz etkiler yapmakta olduğunu görüyoruz. Bu ve benzeri projeler cari dengenin sağlıklı kurulmasına katkı sağlayacaktır. Bu projenin banka-reel sektör iş birliğine güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hazırlık safhasına ilişkin olarak kullandıracağımız bu kredinin yanı sıra, proje finansman safhasında da yer almayı planlamaktayız. Bu iş birliğinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yapılan konuşmaların ardından iş birliği-kredi sözleşmesi imzalandı.

SÖĞÜT'TEKİ 3,5 MİLYON ONSLUK ALTIN KAYNAĞI İÇİN İŞ BİRLİĞİ
SÖĞÜT'TEKİ 3,5 MİLYON ONSLUK ALTIN KAYNAĞI İÇİN İŞ BİRLİĞİ
SÖĞÜT'TEKİ 3,5 MİLYON ONSLUK ALTIN KAYNAĞI İÇİN İŞ BİRLİĞİ
SÖĞÜT'TEKİ 3,5 MİLYON ONSLUK ALTIN KAYNAĞI İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Maden, Kredi, Söğüt, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi SÖĞÜT'TEKİ 3,5 MİLYON ONSLUK ALTIN KAYNAĞI İÇİN İŞ BİRLİĞİ - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız

Son Dakika Haberleri
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
13:04 Bilim Kurulu üyesi toplu taşımadaki yoğunluğa işaret edip uyardı: Tüm sektörlerde, bu uygulamaya geçilmesi kaçınılmaz
13:00 Havlayan köpeklerin sesini takip eden genç, babasının ağaçta asılı cansız bedenini buldu
12:51 Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada'dan kritik karar: Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Acı hikayeleri Yeşilçam senaryolarını aratmadı! Koca şiddetinden kaçan kadın, aynı kaderi paylaşan hemcinsine evini açtı Acı hikayeleri Yeşilçam senaryolarını aratmadı! Koca şiddetinden kaçan kadın, aynı kaderi paylaşan hemcinsine evini açtı         
14:06
70 yıldır süren gelenek! Bu mahalle sahura davulla değil 70 yıldır süren gelenek! Bu mahalle sahura davulla değil "pilava, pilava" sesleriyle kalkıyor         
14:03
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı         
13:18
Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli         
12:48
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu         
10:39
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Eriğin fiyatı her geçen gün daha da düşüyor! Tanesi 2 liraya kadar geriledi Eriğin fiyatı her geçen gün daha da düşüyor! Tanesi 2 liraya kadar geriledi         
09:46
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 14:15:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SÖĞÜT'TEKİ 3,5 MİLYON ONSLUK ALTIN KAYNAĞI İÇİN İŞ BİRLİĞİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei