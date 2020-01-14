Söğüt'teki seralarda marul hasadına başlandı - Son Dakika
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Söğüt'teki seralarda marul hasadına başlandı

6 saat önce

Kışlık sebze üretiminin yaygın olarak yapıldığı Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seralarda marul hasadı başladı.

Söğüt'teki seralarda marul hasadına başlandı, System.String[]

Kışlık sebze üretiminin yaygın olarak yapıldığı Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seralarda marul hasadı başladı.

Geçimini seracılıktan sağlayan Sakarya Havzası'nda Söğüt'e bağlı köylerde marul hasadı mart ayı sonuna kadar devam ediyor.

Bölgede yetiştirilen marulun yaklaşık yüzde 80'i İstanbul'da tüketiliyor. Kalan yüzde 20'lik bölümü Marmara Bölgesi'ndeki illerde market ve pazar tezgahlarında yer alıyor. Mikro klima özelliğine sahip bölgede örtü altı tarımla yılda 3-4 mahsul alınıyor. Üretilen marul için sadece hayvan gübresi kullanılıyor.

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgede çok sayıda sera var. Yazın domates, salatalık, kışın da marul, roka, taze soğan ağırlıklı üretim bulunuyor." dedi.

Sabahın erken saatlerinde marul hasadı için tarlaya gelen Ayşe Öztürk de yorucu olsa da çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Çiftçi Emin Ayvaz ise 15 yıldır marul yetiştirdiğini aktararak, "Kasaları dolduruyoruz, nakliye araçlarına yükleyip genellikle İstanbul olmak üzere farklı illere gönderiyoruz. Umudumuz her zaman var. İnşallah sezonu iyi geçiririz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "2019 yılında örtü altı bin 483 dekarda 83 milyon 59 bin 173 adet marul üretimi yapılmıştır. Örtü altı yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Söğüt ilçesinde 600 tarım işçisi çalışmaktadır." diye konuştu.

Marmara Bölgesi, İstanbul, Bilecik, Söğüt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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