Söğüt'teki seralarda yeşilsoğan hasadı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söğüt'teki seralarda yeşilsoğan hasadı sürüyor - Son Dakika

Söğüt'teki seralarda yeşilsoğan hasadı sürüyor

7 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seralarda yetiştirilen yeşilsoğan hasat ediliyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki seralarda yetiştirilen yeşilsoğan hasat ediliyor.

Söğüt, yoğun sebze üretiminden dolayı " Marmara'nın küçük Antalya'sı" olarak adlandırılıyor. Mikro klima özelliğine sahip bölgede örtü altı tarımla yılda 3 veya 4 mahsul alınıyor.

Sabah erken saatlerde seralara gelen üreticiler ve yüzlerce işçi, ekmek paralarını kazanmak için çalışıyor.

Akçasu köyünde bulunan çok sayıda sera ve açık alanda da yeşilsoğan hasadı yapılıyor.

Köy muhtarı Erol Aydın, AA muhabirine, yeşilsoğan üretiminin zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

Aydın, verimli topraklarda yetiştirilen bu ürünün İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Ankara'ya pazarlandığını dile getirdi.

Açık alanda yetiştirilen yeşilsoğanın tarladan söküldükten bir gün sonra işçiler tarafından soyulduğunu anlatan Aydın, "Bir kısmı temizliğini, bir kısmı demetini bir kısmı da yıkamasını yapar. Daha sonra kasalara konulur ve yakın illere gönderilir. Eskiye nazaran biraz daha üretici sayısı azaldı. Gençler artık köyde durmuyor. Her şeye rağmen umutluyuz, bu bizim ekmek kapımız." diye konuştu.

Muhtarın eşi Sabire Aydın, "Hep umudumuzu koruyoruz. İnşallah yarın iyi olacak. Çocuklarımız için mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

Soğan ayıklayan işçilerden Naciye Karaağaç (53) ise çocukluğundan beri bu işi yaptığını belirterek, "Sabah 8'de oturuyoruz, akşam 5'e kadar çalışıyoruz. Ellerimiz alışık, biziz ekmeğimiz de bu." ifadesini kullandı.

Serada çalışan Kezban Şahin (41) de 28 sene önce Rize'den bu köye gelin geldiğini söyledi, "Oranın çayından kaçarken buranın yeşilsoğanına yakalandım." ifadesini kullandı.

Söğüt'teki seralarda yeşilsoğan hasadı sürüyor

Bilecik, Aydın, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:29 Kaynak: AA
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