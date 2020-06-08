Söğüt'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu kişinin evi ile çevresindeki ormanlık alanda yapılan aramalarda 168 gram kubar esrar, 414 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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