Son Dakika Haberleri: Söğüt'ten Hasta Ve Taziye Ziyaretleri

Söğüt'ten Hasta Ve Taziye Ziyaretleri

57 dakika önce

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Körfezli hemşerilerinin acı ve tatlı günlerinde yanında olmayı sürdürüyor.

Söğüt'ten Hasta Ve Taziye Ziyaretleri, System.String[]

Söğüt, son olarak Yukarı Hereke bölgesinde ziyaretlerde bulundu. İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve ilçe yöneticileri ile birlikte ilk olarak Yukarı Hereke Mahallesi Gençlik Kolları Başkanı olan Burak Kaya'yı evinde ziyaret eden Söğüt, geçirdiği ameliyat sonrası kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

DUALARINIZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Yahya Bozkurt, Kasım Cicili, Baki Bulut ve Şahan Bedri'yi de evlerinde ziyaret eden Söğüt, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Mahallede bulunan yaşlıları da ziyaret eden Söğüt, "Sizlerin duası bizler için her şeyden önemli. Bize güç veren, azmimizi arttıran sizlerin duası" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT KORUCUNUN OĞLUNA ZİYARET

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt ve İlçe Başkanı Ramazan Tuna daha sonra kısa süre önce hayatını kaybeden Nesim Akman'ın abisi Hasan Akman'a taziye ziyaretinde bulundu. Ağrı'da şehit olan Korucu Bahattin Tekgül'ün oğlu Ergül Tekkül'ü de ziyaret eden Söğüt, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:16 Kaynak: Bültenler

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