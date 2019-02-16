Son Dakika Haberleri: Söğüt, Trabzonlulara Konuk Oldu

Söğüt, Trabzonlulara Konuk Oldu

1 saat önce

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Körfez Trabzonlular ve Körfez Trabzonlular Arpalı Köyü Dernekleri'ne konuk oldu.

Söğüt, Trabzonlulara Konuk Oldu, System.String[]

Trabzonlulara, yapacağı projeleri anlatan Söğüt 31 Mart seçimlerinde desteklerini istedi.

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Güney Mahallesi'nde bulunan Körfez Trabzonlular Derneği'nde üyeler ile bir araya geldi. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, ilçe yöneticileri ve teşkilat üyeleri ile birlikte gittikleri dernek lokalinde Körfez Trabzonlular Derneği Başkanı Adem Akova ile üyeler tarafından karşılanan Şener Söğüt'e ilgi büyük oldu.

BAŞKANLARA TRABZONSPOR FORMASI

Cumhur İttifakının önemine konuşmasında vurgu yapan AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna istikrar için, ülkenin bekası için Cumhur İttifakının yerelde de seçimleri kazanması gerektiğini söyledi. Hemşeri dernekleri, kuruldukları kentlere kültürel anlamda büyük zenginlikler kattığını belirten Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt "Çalışmalarımızda sivil toplum temsilcilerinin fikirlerine başvuracağız, ortak akıl ile en iyisini yapacağız" dedi. Programın sonunda Dernek Başkanı Adem Akova, Ramazan Tuna ve Şener Söğüt'e 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.

PROJELERİNİ AKTARDI

Vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayan Söğüt, daha sonra Körfez Trabzonlular Arpalı Köyü Dernek lokaline giderek dernek üyeleri ile sohbet ettiler. Körfez Trabzonlular Arpalı Köyü Dernek Başkanı Adem Virdil ve dernek üyelerinin ilgisinden oldukça memnun olan Söğüt burada da yapacağı çalışmaları anlatarak hizmetlerin, değişim ve gelişimin devamı için destek beklediğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:20 Kaynak: Bültenler

AK Parti, Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amacımız 2 Kere 2'yi 4 Değil, 5 Ettirmektir" İşte Cumhur İttifakı'nda Uyulması Gereken Kurallar! Genelge AK Parti ve MHP Merkezlerine Gönderildi

CHP'den AK Parti'ye Geçen Belediye Başkan Adayı Saylak'ın, Erdoğan'la Telefon Görüşmesi Ortaya Çıktı AK Parti Alaplı İlçe Başkanı'ndan, Sitem Eden Muhtara: Duygu Sömürüsü Yapma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 13:31:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söğüt, Trabzonlulara Konuk Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]