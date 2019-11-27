Son Dakika Haberleri: Söğüt'ün ardından Bozburun'daki yıkım da ertelendi
Son Dakika Güncel Söğüt'ün ardından Bozburun'daki yıkım da ertelendi - Son Dakika

Söğüt'ün ardından Bozburun'daki yıkım da ertelendi

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bugün için planlanan 4 kaçak yapının yıkımının ardından Bozburun Mahallesi'ndeki 1 kaçak yapının yıkımı da ertelendi.

Söğüt'ün ardından Bozburun'daki yıkım da ertelendi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bugün için planlanan 4 kaçak yapının yıkımının ardından Bozburun Mahallesi'ndeki 1 kaçak yapının yıkımı da ertelendi.


Söğüt'teki 4 kaçak yapı yıkımının ertelenmesinin ardından, ekipler bugün için yıkımı kararlaştırılan 1 imara aykırı binayı yıkmak için Bozburun Mahallesi'ne hareket etti. Bozburun Yeşilova mevkiinde bulunan Erkan Özdoğan'a ait 3 katlı imara aykırı binanın yıkımı da, mahkeme kararıyla ileri bir tarihe ertelendi. Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, binada gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.


Daha sonra Bozburun'da yan yana olan ve yıkım kararı verilen apart şeklindeki iki binanın önünde toplanan kalabalık, yıkımların durdurulması için yetkililerden yardım talep etti. - MUĞLA

Bozburun, Muğla, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması
Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:23:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söğüt'ün ardından Bozburun'daki yıkım da ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]