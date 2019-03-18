Söğüt Ve Sezer, Sahilleri Dolaştı

Cumhur İttifakı Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte Körfez sahillerinde vatandaşlarla sohbet etti. Söğüt ve Sezer'e; İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak, meclis üyesi adayları ve teşkilat üyeleri de eşlik etti.

KOKUDAN GİRİLMİYORDU

Körfez sahillerinin AK Parti öncesi kötü durumda olduğunu, kokudan ve mezbelelikten insanların sahillere çok gitmediklerini belirten Şener Söğüt, "Denizlere kanalizasyon suları direk veriliyor ve sahillerimize kokudan girilmiyordu. AK Partili belediyelerin yaptığı arıtma tesisleri sayesinde, artık denizlerimiz kokmuyor. Körfez'de Hereke, Kirazlıyalı, Yarımca ve Tütünçiftlik sahilleri AK Partinin yerel kalkınma hamlesi ile birlikte renklendi, güzelleştirildi, kaliteli mekânlara dönüştürüldü.

İNSANA DOKUNAN PROJELER

Halkımız artık sahillerimizde çokça vakit geçiriyorlar. Biz insanımıza dokunan projeleri hayat geçiriyoruz. Yaparsa, yine AK Parti yapar" açıklamasında bulundu. AK Partinin seçim beyannamesini incelediklerini belirten vatandaşlar, bu projelerin hayata geçirilmesi için Şener Söğüt'ün yanında olduklarını bildirdiler.