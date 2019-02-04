Söğüt, "Yönetimde Şeffaf Olacağız"

AK Parti Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, SKM programları kapsamında AK Parti Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Körfez Ağrılılar Derneği tarafından düzenlenen Dünya Kanser Günü Konferansı'na katıldı. Milletvekili Şeker ve Başkan Adayı Şener Söğüt ile birlikte konferansa Körfez Belediye Başkan Vekili Selattin Kabadayıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk, meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri katıldı.

STK'LARIMIZ BİZLER İÇİN ÖNEMLİ

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferans sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, "Bu etkinliği gerçekleştiren dernek başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi. STK'larımız halkı bilinçlendirecek bu tür etkinlikleri düzenliyor olmasını tebrik ediyorum" dedi. STK'ların talep ve önerileri ile yapılacak projelere yön vereceklerini belirten Şener Söğüt, "Biz şeffaf, adaletli ve çözüm üreten bir belediye olacağız" dedi.