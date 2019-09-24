Son Dakika Haberleri: Söğütçük'ten MASKİ'ye ziyaret
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Söğütçük'ten MASKİ'ye ziyaret

38 dakika önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Demirci ilçesi Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi ile azaları Bayram Ayyılmaz ve İsmail Ayaz'ı makamında ağırladı.

Söğütçük'ten MASKİ'ye ziyaret, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Demirci ilçesine bağlı Söğütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi'yi makamında konuk etti. Ziyarette Muhtar Çiftçi'ye, azaları Bayram Ayyılmaz ile İsmail Ayaz da eşlik etti.

MASKİ eliyle mahallede yürütülen hizmet ve çalışmalar hakkında istişarelerin yapıldığı görüşmede Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin kendilerine her konuda destek verdiklerini ifade ederek Genel Müdür Başaran'a memnuniyetlerini iletti. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, vatandaş memnuniyeti için Manisa'nın 17 ilçesinde canla başla çalıştıklarına vurgu yaparak, nazik ziyaret dolayısıyla misafirlerine teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Demirci, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:14 Kaynak: Bültenler
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