Söğütlü 3. OSB'de kurulan anaokulu eğitimi hazır - Son Dakika

Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki 3. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yeni yapılan anaokulunun ikinci dönem eğitime başlayacağı bildirildi.

Okulun kurucu müdürü olarak atanan Murat Yeşilçay, yaptığı açıklamada, okulun ilk etapta 100 öğrenciye hizmet vereceğini belirtti.

Okul içerisinde 6 sınıf bulunduğunu aktaran Yeşilçay, "Okulumuz günümüzün şartlarına göre, çocuklarımızın da her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandı. Yemekhanelerinden oyun salonlarına kadar ailelerin de çocuklarını beklerken dinlenebileceği alanlar tahsis edildi." şeklinde konuştu.

Yeşilçay, okulun ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetine başlayacağını sözlerine ekledi.