Söğütlü 3. OSB itfaiye müfrezesi hizmete alındı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde kurulan itfaiye müfrezesinin açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Söğütlü Belediye Başkan Vekili Necmettin Alper, 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneş, sanayici ve iş adamları ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Nayir, OSB'lerin tüm şirketleri birleştiren ve tüm yapıları bir arada tutan teşkilatlar olduğunu söyledi.

OSB'nin yolundan içme suyuna, elektrik, doğal gaz, itfaiye ve sosyal donatı alanlarına kadar bütün altyapıyı düşünen bir yapıya sahip olduğunu belirten Nayir, "Buranın altyapısı üretime katkı sağlayacak şekildedir. Belediyemizin itfaiye ekipleri büyük bir özveriyle çalışıyor. Günü geldiğinde hayatları pahasına hizmet veriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Yüce de itfaiye müfrezesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İtfaiye teşkilatlarının belediyelerin en mühim hizmetleri arasında yer aldığını dile getiren Yüce, "4 araç kapasiteli yeni itfaiye binamız fiziki imkanlarıyla Söğütlü ilçemize ve OSB'ye hizmet sunacaktır. Ayrıca modern itfaiye aracını hibe ederek destek olan OSB yönetimimize ve tüm firmalara teşekkür ediyorum. İnşallah itfaiye hizmetleri Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde gerçekleştirilecek. İnşallah etkin müdahaleyle olası olumsuzluklara karşı hazır olmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Güneş de Büyükşehir Belediyesinin verdiği hizmetlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu müfrezeyle bölgedeki mahalle ve ilçelere hizmet sunulabilecek. Rabbimden bu müfrezeye hiç ihtiyaç duymayacağımız bir süreç diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.