Söğütlü Belediye Başkanı Özten, çocuklara "ramazan hediyeleri"ni dağıttı - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Ökten Özten, çocuklara ramazan hediyelerini dağıttı.
Özten, çocukların ibadete teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan 7-11 yaş arasındaki 168 çocuğa, ödüllerini evlerine giderek verdi.
Özten, çocuklara ramazan aynın öneminin anlatılması amacıyla düzenledikleri "Orucumu tutuyorum, namaz dualarını öğreniyorum" etkinliğine 168 çocuğun müracaat etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.
Salgın nedeniyle sosyal etkinlikler yapamadıklarını anımsatan Özten, yaz sezonunun başlamasıyla internet üzerinden veya izin verilmesi halinde sosyal ortamlarda yapılacak çalışmalarla çocukları eski neşelerine kavuşturacaklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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