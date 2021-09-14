Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den İlçe Kaymakamı Gün'e "hayırlı olsun" ziyareti - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve beraberindekiler, yeni görevine başlayan Kaymakam Cevat Gün'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Özten, Gün ile çeşitli konularda görüş alışverişi yaptı.

Gün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Söğütlü'ye yakışan hizmetleri birlik ve beraberlik içerisinde yerine getirmeye çalışacaklarını kaydetti.