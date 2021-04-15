Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den spor salonu inşaatında inceleme - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yapımı süren spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Adem Fidan ile inşaat alanını gezen Özten, yetkililerden bilgi aldı.

Özten, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne 1000 kişilik spor salonu yapılması için tahsis ettikleri alanda yılbaşından sonra başlatılan çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Bölgenin en güçlü spor kompleksine sahip olacaklarını aktaran Özten, "Hedefimiz, tesislerimizde yurt içi ve dışındaki müsabakalarda ülkemize altın madalya getirmek. İnşallah bu sayede ilçemizin tanıtımını sağlamış olacağız." dedi.