Söğütlü Belediye Başkanı Özten, engelli vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Sakarya'da, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Engelliler Haftası nedeniyle ilçedeki engelli vatandaşları ziyaret etti.

Özten, evlerinde ziyaret ettiği engelli vatandaşlar Umut Uysal ve Mertcan Şen'in aileleriyle sohbet ederek taleplerini sordu.

Başkan Özten, ziyaretlerde, günün her saati engelli vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.

Daha sonra down sendromlu Aslı Özataş ve babası İbrahim Özataş, Belediye Başkanı Özten'i makamında ziyaret etti.

Burada Özten'in makam koltuğuna oturan Aslı Özataş, temsili belediye başkanı oldu.

Talep ve isteklerini Özten'e ileten Özataş için doğum günü dolayısıyla pasta kesildi.

Aslı Özataş ve babası İbrahim Özataş, Özten'e teşekkür etti.