Söğütlü Belediye Başkanı Özten, ev ziyaretlerini sürdürüyor

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ev ziyaretlerini sürdürerek vatandaşların taleplerini dinliyor.

Ziyaretlerde hane üyeleriyle sohbet eden Özten, çocukların eğitimleriyle de yakından ilgileniyor.

Özten, yaptığı açıklamada, öğretmen olarak görev yaptığından dolayı öğrencilerin sorunlarını en yakından bildiğini söyledi.

Çocukları gördüğü zaman okuldaki durumlarını sorduğunu belirten Özten, "İlçemizde tek bir çocuk malzeme eksikliğinden veya herhangi bir özel sebepten dolayı okula gidemiyorsa belediye olarak her türlü katkıyı yapmaya hazırız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşmelerimiz devam ediyor. Çocuklarımızın geleceğini hep birlikte hazırlayalım." diye konuştu.