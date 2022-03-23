Söğütlü Belediye Başkanı Özten, ilçedeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Kumköprü Mahallesi'nde başlatılan çevre düzenlemesi ve parke çalışmalarını inceledi.

Mahalledeki çalışmalar hakkında bilgi alan Özten, vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet etti.

Başkan Özten, daha önceki ziyaretlerinde mahallelinin meydan ve parke yapılmasını istediğini anımsatarak, "İsteklerini yerine getirmek için çalışmalarımıza hızlı şekilde başladık, onları kışın çamurdan, yazın tozlardan kurtarmış olacağız." dedi.

Özten, çevre düzenlemesi ve parke çalışmalarının ardından kendisinden park isteyen çocukların talebini yerine getireceklerini söyledi.

Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı Özten'e teşekkür etti.