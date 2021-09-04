Söğütlü Belediye Başkanı Özten, siyez tohumundan elde edilen ürünleri tanıttı - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, belediye olarak ektikleri siyez buğdayından üretilen ekmeği ve keki meclis üyelerine tanıttı.

Eylül ayı meclis toplantısında üyelere ikramda bulunan Özten, ilçede çiftçilik yapan vatandaşlara örnek olması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İlçede 4 dönüm arazi üzerine ektikleri siyez tohumlarını haziran ayında hasat ettiklerini aktaran Özten, "Bir kısmını kabuğundan ayırarak tohumluk sakladık. Elde ettiğimiz üründen un yaptık, buğday yaptık, bulgur yaptık. Gelecek yıl inşallah çiftçi arkadaşlarımızın istekleri, talepleri doğrultusunda daha fazla ekmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Meclis üyeleri de Özten'e başarılar dileyerek teşekkür etti.