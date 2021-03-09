Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç'un cenazesi toprağa verildi.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gümüşhane'nin Kelkit İlçesine bağlı Söğütlü Belediye Başkanı Koç'un cenazesi memleketi Gümüşhane'ye getirildi.
Koç'un cenazesi beldede kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP MYK Üyesi Akın Üstün, MHP MYK Üyesi Musa Küçük, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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