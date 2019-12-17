Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteği - Son Dakika

Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteği

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteği, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Söğütlü Belediyesi'ne hibe araç desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkilileriyle belediyede düzenlenen protokol töreninde konuşan Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, iş makinesi parkını imkanları dahilinde genişletmeye devam ettiklerini söyledi.

İlçede yürütülen altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ağır tonajlı bir silindir hibe desteği aldıklarını anlatan Özten, Bakan Murat Kurum ve emeği geçen personele teşekkürlerini iletti.

Heyet, törenin ardından iş makinesini inceledi.

Koray Oktay Özten, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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