Söğütlü Belediyesi personelinin çocuklarından Başkan Özten'e "19 Mayıs" ziyareti - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan çocuklara hediye verdi.

Özten, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "102 yıl önce milli mücadele ruhuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık ateşini siz gençler heyecanla sizden sonra gelecek öğrencilere teslim edeceksiniz. Meşaledeki bağımsızlık ateşi hiçbir zaman sönmeyecektir." dedi.

Belediyenin kapılarının gençlere açık olduğunu ve fikirlerini her zaman paylaşabileceklerini belirten Özten, salgın sürecinin ardından öğrencilerle tekrar bir araya gelip sohbet etmek istediğini kaydetti.

Çocuklara hediye takdim eden Özten, daha sonra ilçedeki engelli öğrencilerin evlerine giderek bayramlarını kutladı.