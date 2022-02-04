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Söğütlü Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Söğütlü Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

04.02.2022 09:16
Söğütlü Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Söğütlü Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında 2021 yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Söğütlü Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında 2021 yılında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçede beklenen altyapı çalışmalarının Ferizli-Söğütlü arasında kalan Kumköprü bölgesinde başladığını anlattı.

Dört etap olan çalışmaların, mümkün mertebe esnafa uzun süreli rahatsızlık vermeden hızlı şekilde sürdürüleceğini aktaran Özten, her zaman yanlarında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan'a teşekkür etti.

CHP meclis üyesi Hamit Kurtulmuş, yıllardır her dönemde hayata geçirilmesi planlanan altyapı çalışmalarının bugüne kadar yapılamadığını belirterek, seçim zamanında bu sorunu çözmek için verilen sözü tuttuğu için yönetimi tebrik etti.

Kurtulmuş, muhalefet partisi olarak ilçeye hizmet için her zaman yönetimin yanında olduklarını ancak eksik kalan yönleri de eleştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Koray Oktay Özten, Ekrem Yüce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söğütlü Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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