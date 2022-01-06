Üye Girişi
Söğütlü Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Söğütlü Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

06.01.2022 17:39
Söğütlü Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Söğütlü Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Söğütlü Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten başkanlığında yapılan toplantıda, 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

Yeni proje ve çalışmalara ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, üyelerin soruları Özten tarafından cevaplandı.

Başkan Özten, yaptığı konuşmada, vatandaşlara seçim çalışmaları sırasında verdikleri sözleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

İlçenin her bölgesinde çalışmalara ve yatırımlara devam ettiklerini aktaran Özten, kendilerine her zaman yardımcı olan meclis üyelerine ve tüm personele teşekkür etti.

YORUMLAR
500

Koray Oktay Özten, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söğütlü Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki detay kritik öneme sahip         
17:35
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi         
17:31
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
17:25 HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı
17:20 Ne söyleyeceği merak ediliyordu! Ali Erbaş'tan, CHP'li Özel'in din eğitimiyle ilgili sözlerine sert çıkış
17:18 Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız
17:11 Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!
16:58 Selim Songür'ü özleyenler, hasret bitti! Kulüp ikinci kısmıyla bugün Netflix'te
16:56 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj iletmişler
16:55 TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi
16:49 Taliban'dan saç tıraşı zulmü! Ellerini bağladıkları gencin saçını döve döve kestiler
16:42 Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı
16:40 Koronavirüs uçağı: 179 yolcudan 125'i pozitif çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 17:45:20. #1.12#
SON DAKİKA: Söğütlü Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement