Parkta tüm Türk devletlerinin bayraklarının olduğunu aktaran Özten, "Türk devletlerimizin kuruluş tarihleri de bayraklarda bulunmaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Koray Oktay Özten, Bayraklı, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Söğütlü'de Türk devletlerinin bayrakları yeni yapılan parka asıldı - Son Dakika

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