Söğütlü Belediyesinden "Karneni getir kitabını al" kampanyası - Son Dakika

Söğütlü Belediyesince öğrencilerin sömestir tatilinde kitap okumalarını sağlamak için "Karneni getir kitabını al" kampanyası düzenlendi.

Başkan Koray Oktay Özten, yaptığı açıklamada, kampanyaya katılımın yoğun olduğunu ifade etti.

Eğitimci kökenli olduğu için öğrencilerin ve ailelerin psikolojisinden anladığını belirten Özten, "Öğrencilere yönelik etkinlik yapmak istedik. Tatilin ilk gününden itibaren öğrencilerin ailelerini de alarak belediyemize erken saatlerde ellerinde karneleriyle gelmelerinden son derece memnun oldum. Bu vesileyle öğrencilerimiz belediyemizi tanımış oluyorlar." dedi.

Özten, belediyeye gelemeyen öğrencilerin kitaplarını okullarından da temin edebileceklerini söyledi.