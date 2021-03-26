Söğütlü çiftçilere su eğitimi - Son Dakika

Bilecik'te Dünya Su Günü Haftası nedeniyle Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su eğitimi verildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray ve Savcıbey köylerindeki çiftçilere Söğüt İlçe Tarım Müdürlüğü ve Söğüt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde su eğitimi verildi. Savcıbey köy konağında suyu etkin ve verimli kullanılması amacı ile "Basınçlı Sulama Sistemleri" eğitimi verilirken, bu çalışmaların diğer köylerde de verileceği söylendi. - BİLECİK